وفد طلاب مصر بنيويورك يزور الاهرامات والقرية الفرعونية.. صور

زار وفد من الطلاب المصريين بنيويورك عددا من الاماكن التاريخية والاثرية بالقرية الفرعونية ومنطقة الاهرامات، اليوم وذلك ضمن رحلة للطلاب تستمر ثلاثة اسابيع.



واستقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاسبوع الماضي، مجموعة من الطلبة الأمريكيين من أصول مصرية، في إطار فتح قنوات التواصل مع الشباب من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين المقيمين بالخارج.



ويقوم الطلبة حاليًا برحلة سياحية وتعليمية إلى القاهرة والإسكندرية وأسوان تستغرق شهرًا، وسيقومون بزيارة لمستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان في ضوء المساهمة بأعمال تطوعية، فضلًا عن زيارة عدة أماكن ومعالم أثرية وسياحية بالإسكندرية.

