ننشر كواليس اليوم الأول للمصري في كازا بلانكا

وصلت بعثة المصري لمطار الملك محمد الخامس في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الدار البيضاء ، الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة بعد رحلة طيران استغرقت نحو خمس ساعات وعشر دقائق ، قطعت خلالها الطائرة مسافة تقدر بنحو 3685 كيلو متر ، حلقت خلالها على ارتفاع يقارب 30 ألف قدم بسرعة تقترب من 860 كيلو متر في الساعة.



بمجرد دخول الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن لصالة الاستقبال تجمع حولهما العديد من المواطنين المغاربة لالتقاط الصور التذكارية وسط ترحيب كبير من التوأم.



وحرص شريف مزروع رئيس البعثة، على استقبال الفريق وبصحبته باقة ورد كبيرة قدمها للعميد حسام حسن فور وصوله.



وخصص نادي نهضة بركان، اثنين من المرافقين لبعثة النادي المصري على مدار اليوم ، وهما يتميزان بروح الود والمرح ويقومان بتيسير كافة ترتيبات البعثة.



وتأخرت حقائب البعثة كثيرًا في الخروج من المطار بسبب بعض الإجراءات الأمر الذي دفع الكابتن ابراهيم حسن لإصدار قرار بمغادرة الفريق الى الفندق ، مع بقاء الكابتن ابراهيم غانم والكابتن محمد شحته بالمطار لاستلام الحقائب والعودة بها الى الفندق.



ونجح شريف مزروع رئيس البعثة مع الاتفاق مع مصور صحفي يرافق الفريق خلال فترة تواجده بالدار البيضاء للتغطية الاعلامية للبعثة ، كما أتم الاتفاق مع مسئولي نهضة بركان على توفير مصور لمرافقة البعثة خلال الأيام القادمة.



وتتم اتصالات مستمرة بين شريف مزروع والكابتن ابراهيم حسن من جهة وحسن عمار والكابتن وليد بدر من جهة اخرى للاطمئنان منهم على كافة ترتيباتها لاستقبال بعثة المصري غدًا بالسعيدية.



وعقب تناول اللاعبين لوجبة الغداء صعدوا لغرفهم لنيل قسط من الراحة قبل العودة للنزول للمران في تمام السادسة والنصف مساء.



وحرص محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وأحمد عوض ومحمد ياسين على مرافقة الفريق خلال أداءه مران اليوم على ملعب الراسينغ المغطى بالنجيل الصناعي.



وقوبل التوأم بحفاوة بالغة من مسئولي نادي الراسينج الذي تسابقوا على التقاط الصور التذكارية معهم، كما يبذل الجهاز الطبي للفريق جهدًا كبيرًا في تجهيز كافة اللاعبين قبيل المران من خلال جلسات تدليك سريعة جدًا.



وحرص الجهاز الفني للفريق على توحيد طاقم ملابس الذي سيؤدي به اللاعبين المران وكذلك الجهاز الفني ويتم وضع برنامج زمني يومي للاتفاق على هذا الأمر.



وشهد مران الفريق اليوم تدريبات لفك العضلات حرصًا من الجهاز الفني على عدم إرهاق اللاعبين، وعقب نهاية المران اشترك ممثلي مجلس ادارة المصري مع الجهاز الفني في مباراة مصغرة.



وعقب عودة اللاعبين للفندق خضعوا لجلسات استشفاء مكثفة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد عنان ومعه الكابتن علاء سالم والكابتن حسين حسن.



وسيعقد الجهاز الفني محاضرة فنية للاعبين في العاشرة مساء اليوم.



يغادر الفريق مقر إقامته بالدار البيضاء في الخامسة والنصف فجر غدًا الأحد استعدادًا للسفر لمدينة السعيدية.