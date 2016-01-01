افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور

شهد المتحف الإسلامي برئاسة د.ممدوح عثمان المدير العام اليوم السبت معرض "رؤى إيمانية" تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية.



المعرض شهد حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين في مختلف الفنون،من نحت وتصوير فوتوغرافي ورسم بالزيت ومشغولات خشبية ومشغولات معدنية،وتضمن عشرات الأعمال الفنية التي أشاد بها جميع الحضور.