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ثقافة

افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:16 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
شهد المتحف الإسلامي برئاسة د.ممدوح عثمان المدير العام اليوم السبت معرض "رؤى إيمانية" تحت رعاية إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف بالتعاون مع الجمعية المصرية لفنون الأرابيسك والمشربية.

المعرض شهد حضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين في مختلف الفنون،من نحت وتصوير فوتوغرافي ورسم بالزيت ومشغولات خشبية ومشغولات معدنية،وتضمن عشرات الأعمال الفنية التي أشاد بها جميع الحضور.
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور
افتتاح معرض رؤى إيمانية بالمتحف الإسلامي.. صور

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