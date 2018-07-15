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حوادث

اليوم.. الحكم على شخص لاتهامه بالتعدي على ضباط شرطة

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:17 ص
متهم - ارشيفيه
متهم - ارشيفيه
رامى المهدي
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة أحمد س ن، المتهم بالتعدى على ضباط قسم 15 مايو، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 6 سنوات.

أسندت النيابة العامة للمتهم، تهمة استعمال القوة والعنف وأخرين ضد موظفين عموميين وهم عقيد الشرطة محمد عثمان، والرائد أحمد نزيه، والملازم مبروك جمعة، والنقيبين مصطفى أشرف، ومحمد أحمد همام، وباقى أفراد شرطة قسم 15 مايو، بأن أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحة نارية كانت بحوزتهم، وألقوا صوبهم الطوب والحجارة مما نتج عنه حدوث تلفيات بسيارات الشرطة، بقصد حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبط أطراف مشاجرة وقد بلغوا مقصدهم بأن لاذ المتهمون بالفرار.

كما أسندت النيابة لهم تهمة حيازة وإحراز وآخرين مجهولين سلاح نارى وذخيرة، والاشتراك في تجمهر مؤلف من عدد يقارب 200 شخص من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر بغرض ارتكاب جريمة، وإتلاف سيارات شرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

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