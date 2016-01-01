ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وكالة دولية تخفض تصنيف الدين السيادي لتركيا بعد زيادة المخاطر

السبت 14/يوليه/2018 - 11:59 م
علم تركيا
علم تركيا
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خفّضت تصنيف الديون السيادية لتركيا درجة واحدة، معتبرة أن المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد زادت.

وقالت "فيتش" في بيان، إن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من "بي بي+" إلى "بي بي"، لتكرّس بذلك الديون السيادية التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات المضاربة.

وأرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقبلية "سلبية" ما يعني أنها قد تعمد إلى خفضه من جديد قريبا.

ولفتت الوكالة في بيانها إلى الصعوبة المتزايدة للمناخ المالي وتسارع وتيرة التضخم وتداعيات تدهور قيمة الليرة التركية على القطاع الخاص المرتبطة ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية.

وأشارت "فيتش" إلى أن مصداقية السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأتت أولى الإجراءات التي اتخذت بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض.

وجاء إعلان "فيتش" عن خفض تصنيف الديون السيادية التركية بعد ساعات على انعقاد أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة برئاسة رجب طيب أردوغان، والذي خصص أساسا لبحث التحديات الاقتصادية العاجلة.

ترشيحاتنا

فرنسا ضد كرواتيا.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم والقنوات الناقلة

أول رد فعل من مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

عجوز تدفع حياتها مقابل غسيل الأواني بالترعة في دكرنس

غادة عبد الرازق تثير الانستجرام بـ هوت شورت في اليونان

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

بوتين يوجه رسالة إلى رئيس الفيفا مع نهاية مونديال روسيا 2018

الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع لاعبين أجانب

لواء سابق: خاطفو طفل الشروق أجروا مني الفيلا بـ 10 آلاف جنيه شهريا

أحمد موسى: الله في عون المسئول عن السكك الحديدية

مصطفى فتحي يصفع مرتضى منصور ويرفض الانتقال لـ بيراميدز

محافظ الجيزة: افتتاح نفق النهضة كاملاً نهاية أكتوبر المقبل.. فيديو

اهداف مباراة انجلترا وبلجيكا بكاس العالم 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو
الجمعية المصرية للنقل: العنصر البشرى أهم مشاكل السكة الحديد
الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو
مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟