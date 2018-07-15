روسيا والسودان تتفقان على تنمية التعاون العسكري-التقني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم /السبت/ أهمية تعزيز آفاق التعاون وتنمية العلاقات بين بلاده والسودان في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعاون العسكري-التقني.

وقال بوتين - في لقاء جمعه بنظيره السوداني عمر البشير في موسكو - "لدينا آفاق جيدة لتنمية العلاقات على عدد من المسارات، بما في ذلك القطاع العسكري-التقني. هذا التعاون يشهد تناميا". حسبما نقلت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء.

وأضاف بوتين أنه على الرغم من أن حجم تبادل البضائع بين البلدين لا يزال صغيرا، إلا أنه ينمو بمعدل قوي.

من جانبه، اتفق البشير مع بوتين على أهمية تعزيز آفاق التعاون العسكري-التقني بين البلدين، قائلا "ثمة تطورات إيجابية على صعيد التعاون العسكري-التقني. نشهد تبادل عظيم على صعيد الخبرات بين روسيا والسودان. ثمة عدد كبير من الخبراء الروس في السودان. إن الجانب السوداني يثمن الدور الذي تلعبه روسيا في تدريب السودانيين عسكريًا".