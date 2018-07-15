وزيرة الثقافة تشارك أطفال "أولادنا" تدشين مؤسستهم..الوزيرة تؤكد تقدمها بمذكرة لمجلس الوزراء لتغيير مصطلح ذوى الاحتياجات لـ"أصحاب الهمم"

وزيرة الثقافة:
تدشن أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة
تشيد بصناعات وأنشطة " أولادنا" من ذوى القدرات الخاصة
تشيد بصناعات وأنشطة " أولادنا" من ذوى القدرات الخاصة
توفير أشكال الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بحضور عدد من نجوم الفن والسياسية من مؤسسي الجمعية .
وتفقدت الوزيرة الأنشطة المختلفة التى يقدمها أطفال "أولادنا" المعروضة بمقر اقامة المؤتمر بمكتبة القاهرة العامة من صناعات حلى وأشغال يدوية وحرف تراثية وصناعات سجاد يدوى.
حضر من مؤسسي جمعية أولادنا من نجوم الفن رانيا فريد شوقى وميرفت أبو عوف والمنتج محسن علم الدين ، كما تواجد الاحتفالية الفنانة لبنى عبد العزيز ونقيب الممثلين أشرف زكى ومدحت تيخا والمخرج الكبير خالد جلال .
وقدم أطفال اولادنا من ذوى القدرات الخاصة مجموعة من الفقرات الفنية ما بين الغناء والعزف والشعر.
وكشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إعداد مذكرة وإرسالها لمجلس الوزراء لتغيير مصطلح ذوى القدرات الخاصة ليكون أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.
وأضافت عبدالدايم، على هامش مشاركتها فى مؤتمر تدشين مؤسسة اولادنا لذوى القدرات الخاصة، أن تقديم الدعم لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة هو واجب علينا لإطلاق مواهبهم الأدبية والفنية والثقافية، معلنة عن توفير أشكال الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة.
يذكر أن المؤسسة تقوم بأنشطة فنية وثقافية متعددة ومتخصصة لذوي القدرات الخاصة تماشيا مع اهتمام الدولة حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة.
ومن بين أنشطة المؤسسة، ورش رسم وورش تصوير سينمائي ودورات تدريبية "لايف كوتشنج" وعروض سينمائية، ومؤتمرات علمية وورش حرف يدوية وتدريب علي الرقص والغناء بالتعاون مع دار الأوبرا وأكاديمية الفنون ،وزيارات للمتاحف والمزارات السياحية، إضافة لملتقي "اولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أسسته سهير عبدالقادر وأقيمت منه دورتان ناجحتان برئاستها عامي 2017 و2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف تقوم المؤسسة باطلاق الدورة الثالثة في الربيع القادم وستقام الفاعليات في دار الأوبرا ومسرح الهناجر وقاعات العروض المختلفة بمتاحف الدولة.
يذكر ان تشكيل مجلس الامناء اولادنا يتكون من الدكتور أشرف رضا نائب رئيس المؤسسة ومحسن علم الدين الأمين العام والدكتورة ميرفت أبو عوف المدير التنفيذي والدكتورة انجي فايد أمين الصندوق والموسيقار نبيل علي ماهر والدكتورة ريم عبد المجيد والفنانة رانيا فريد شوقي وفايزة هنداوي مدير لجنة الإعلام والمهندسة ريم جلال والمهندسة رانيا جلال.
وتتكون اللجنة الاستشارية من المنتج هشام سليمان والدكتور مصطفي جرانة والفنان محمود قابيل والمخرج عمرو عابدين والشاعر امير طعيمة والدكتور عاطف عوض ونجوي جمعة وتامر الصراف والفنان ياسر جعيصة والسفيرة مني عمر.
شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حفل تدشين مؤسسة "أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة" أول مؤسسة متخصصة لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر مؤسس ورئيس ملتقى اولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بحضور عدد من نجوم الفن والسياسية من مؤسسي الجمعية .
وتفقدت الوزيرة الأنشطة المختلفة التى يقدمها أطفال "أولادنا" المعروضة بمقر اقامة المؤتمر بمكتبة القاهرة العامة من صناعات حلى وأشغال يدوية وحرف تراثية وصناعات سجاد يدوى.
حضر من مؤسسي جمعية أولادنا من نجوم الفن رانيا فريد شوقى وميرفت أبو عوف والمنتج محسن علم الدين ، كما تواجد الاحتفالية الفنانة لبنى عبد العزيز ونقيب الممثلين أشرف زكى ومدحت تيخا والمخرج الكبير خالد جلال .
وقدم أطفال اولادنا من ذوى القدرات الخاصة مجموعة من الفقرات الفنية ما بين الغناء والعزف والشعر.
وكشفت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، عن إعداد مذكرة وإرسالها لمجلس الوزراء لتغيير مصطلح ذوى القدرات الخاصة ليكون أصحاب الهمم والقدرات الخاصة.
وأضافت عبدالدايم، على هامش مشاركتها فى مؤتمر تدشين مؤسسة اولادنا لذوى القدرات الخاصة، أن تقديم الدعم لأصحاب الهمم والقدرات الخاصة هو واجب علينا لإطلاق مواهبهم الأدبية والفنية والثقافية، معلنة عن توفير أشكال الدعم لذوي الهمم والقدرات الخاصة.
يذكر أن المؤسسة تقوم بأنشطة فنية وثقافية متعددة ومتخصصة لذوي القدرات الخاصة تماشيا مع اهتمام الدولة حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ان عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة.
ومن بين أنشطة المؤسسة، ورش رسم وورش تصوير سينمائي ودورات تدريبية "لايف كوتشنج" وعروض سينمائية، ومؤتمرات علمية وورش حرف يدوية وتدريب علي الرقص والغناء بالتعاون مع دار الأوبرا وأكاديمية الفنون ،وزيارات للمتاحف والمزارات السياحية، إضافة لملتقي "اولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة الذي أسسته سهير عبدالقادر وأقيمت منه دورتان ناجحتان برئاستها عامي 2017 و2018 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسوف تقوم المؤسسة باطلاق الدورة الثالثة في الربيع القادم وستقام الفاعليات في دار الأوبرا ومسرح الهناجر وقاعات العروض المختلفة بمتاحف الدولة.
يذكر ان تشكيل مجلس الامناء اولادنا يتكون من الدكتور أشرف رضا نائب رئيس المؤسسة ومحسن علم الدين الأمين العام والدكتورة ميرفت أبو عوف المدير التنفيذي والدكتورة انجي فايد أمين الصندوق والموسيقار نبيل علي ماهر والدكتورة ريم عبد المجيد والفنانة رانيا فريد شوقي وفايزة هنداوي مدير لجنة الإعلام والمهندسة ريم جلال والمهندسة رانيا جلال.
وتتكون اللجنة الاستشارية من المنتج هشام سليمان والدكتور مصطفي جرانة والفنان محمود قابيل والمخرج عمرو عابدين والشاعر امير طعيمة والدكتور عاطف عوض ونجوي جمعة وتامر الصراف والفنان ياسر جعيصة والسفيرة مني عمر.