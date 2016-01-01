مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث طريق بسانت كاترين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون، في حادث جماعي، إثر اعتراض جمل الطريق عند مفارق سانت كاترين، مساء اليوم /السبت/، تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى طور سيناء العام .



وكان مدير أمن جنوب سيناء اللواء طارق مجاهد قد تلقى إخطارا من قسم شرطة طور سيناء، يفيد بوقوع حادث جماعي إثر اعتراض جمل الطريق عند مفارق كاترين أسفر عن مصرع سامح مدحت عبد ربه (30 سنة)، ومحمد عيد طعيمة (65 سنة)، وإصابة كل من نور رمضان ربيع (35 سنة)، وأحمد أحمد محمد (18 سنة)، وصالح سليمان عودة (35 سنة)، وتم إخطار النيابة لتتولى التحقيق.