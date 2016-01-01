احتجاجات في فنلندا قبيل استضافتها لقمة ترامب وبوتين

ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، امس السبت، أن احتجاجات ستخرج إلى شوارع العاصمة الفنلندية هلسنكي عشية انطلاق قمة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، المقرر انعقادها في المدينة.



ووفقًا لمعلومات الشرطة الفنلندية، فإن الفعالية الاحتجاجية ستكون ضخمة قبل انعقاد القمة الأمريكية الروسية، موضحة أن منظمي الاحتجاجية يتوقعون مشاركة 15 ألف شخص.



وأوضحت الوكالة أنه من المتوقع أن تكون المظاهرة سلمية وغير حزبية في وسط العاصمة هلسنكي، مشيرة إلى أن الفعالية ستنطلق في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت فنلندا، وهو نفس وقت انطلاق قمة ترامب وبوتين



وقالت إحدى منظمي الاحتجاجات، نيلي كينانين، للوكالة: "في تلك اللحظة عندما تكون هلسنكي محط اهتمام المجتمع الدولي، ندعوا الناس لرفع صوت قوي وحازم للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية والسلام".



وستشمل الاحتفالية خطابات لمتحدثين من فنلندا ودول أخرى، حيث أكد منظمي الفعالية الاحتجاجية أنهم لا يريدون منع القمة او التدخل فيها بأي شكل من الأشكال، داعين إلى عدم الهتاف بأي شعارات حزبية او رموز قومية خلال التظاهرات.