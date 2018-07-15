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أخبار العالم

فرنسا تواصل الاحتفال بالعيد الوطني بعرض مبهر للألعاب النارية

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
شهدت العاصمة الفرنسية (باريس) مساء اليوم /السبت/ عرضا مبهرا للألعاب النارية عند "برج ايفل" بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للبلاد الذي يوافق 14 يوليو من كل عام.
وأضيء برج إيفل - الذي يعد أهم المعالم السياحية في فرنسا - بألوان مختلفة على أنغام موسيقى مصاحبة لعرض الألعاب النارية الذي استمر أكثر من 20 دقيقةً وسط أعداد كثيفة من المواطنين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حضر صباح اليوم العرض العسكري السنوي بجادة الشانزليزيه، والذي تم خلاله حشد 4290 جنديا و220 عربة عسكرية و64 طائرة و30 مروحية و250 من الخيل.
ويعيش الفرنسيون - أيضا - أجواء احتفالية وترقب لمباراة فرنسا-كرواتيا /الأحد/ في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا.

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