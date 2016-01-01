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الكهرباء: المحليات تُسأل عن إضاءة أعمدة الإنارة نهارا.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:10 ص
أعمدة إنارة مضاءة
أعمدة إنارة مضاءة نهارا
حمزة شعيب
قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تعليقا على ظاهرة إضاءة الإنارة نهارًا، ان المسئولية تقع على المحليات وليس على وزارة الكهرباء، لافتا إلى أن مهمة الوزارة ضمان عملية وصول الكهرباء لأعمدة الإنارة.

وأضاف أيمن حمزة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دى إم سى"،:"لدينا خط ساخن يتبع وزارة الكهرباء ويستقبل الشكاوى من المواطنين فى حالة وجود أعمدة إنارة مضاءة نهارا".

وأشار إلى أن رقم 121 يستبقل الشكاوى ويتم التنسيق بين المحليات والكهرباء لحل الأزمة.

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