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حوادث

سيد سيكا .. ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيق مع المتهم بـ البلطجة

الأحد 15/يوليه/2018 - 12:02 ص
المتهم سيد سيكا
المتهم سيد سيكا
مني حسين - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة التفاصيل الكاملة في واقعة سيد سيكا صاحب "فيديو الكلب ببولاق الدكرور".

واسفرت التحقيقات مع سيد سيكا التي استمرت علي مدار 6 ساعات متواصلة ان مقطع الفيديو تم تصويره منذ عام ونصف العام وتم الكشف عن الواقعة تم الكشف عنها بعد انتشار الفيديو علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كما تبين نفوق الكلب منذ 8 اشهر.

واستمعت النيابة باشراف شريف اسامة مدير نيابة بولاق الدكرور لاقوال احمد. م المجني عليه ضحية سيد سيكا الذي قرر في اقواله بتحقيقات النيابة انه والمتهم صديقان قائلا : ده صاحبي وحبيبي.. احنا حبايب وكنا بنهزر واشار الي عدم حدوث اية اصابات له جراء تعدي الكلب عليه.

وبمواجهة المتهم سيد سيكا بمقطع الفيديو انكر ارتكابه للواقعة او نيته في ايذاء المجني عليه، وجهت النيابة للمتهم سيد سيكا تهمة البلطجة مع الظرف المشدد باصطحاب حيوان يثير الذعر بالاضافة الي مخالفة تحريش كلب علي المارة طبقا للمادة 377 فقرة 4 من قانون العقوبات والتي يعاقب بها بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

امرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

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