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توك شو

محمد صبحي لـ أحمد موسى: أنت تدافع عن المواطن وأمن مصر.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:27 ص
محمد صبحى
محمد صبحى
توك شو
أعرب الفنان محمد صبحي، عن سعادته بمناقشة الإعلامي أحمد موسى، لأزمة ارتفاع الأسعار عبر برنامجه، قائلًا « أنا سعيد جدا بالحلقة دي، لأنك تدافع عن المواطن، وعن أمن مصر».

وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: « أنت تنقل كلام الناس بالشارع، لأن هناك خبثاء، يعتقدون أننا نخشى الحديث عن نبض الشارع عبر التلفزيون».

وانتقد صبحي مطالبة مساعد وزير التموين، المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات الأسعار قائلًا: « أغمض عينه وتخيل أنه في أمريكا أو أوروبا، المواطن هيشتري ولا يأكل، ولا يعمل محضر»، مشيرا إلى أن تكلفة الوجبات الثلاث لأسرة تتكون من 4 أفراد تصل إلى 120 جنيهًا بدون الأدوية والمواصلات، والخدمات الأخرى.

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