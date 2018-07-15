محمد صبحي لـ أحمد موسى: أنت تدافع عن المواطن وأمن مصر.. فيديو

أعرب الفنان محمد صبحي، عن سعادته بمناقشة الإعلامي أحمد موسى، لأزمة ارتفاع الأسعار عبر برنامجه، قائلًا « أنا سعيد جدا بالحلقة دي، لأنك تدافع عن المواطن، وعن أمن مصر».



وتابع صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: « أنت تنقل كلام الناس بالشارع، لأن هناك خبثاء، يعتقدون أننا نخشى الحديث عن نبض الشارع عبر التلفزيون».



وانتقد صبحي مطالبة مساعد وزير التموين، المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات الأسعار قائلًا: « أغمض عينه وتخيل أنه في أمريكا أو أوروبا، المواطن هيشتري ولا يأكل، ولا يعمل محضر»، مشيرا إلى أن تكلفة الوجبات الثلاث لأسرة تتكون من 4 أفراد تصل إلى 120 جنيهًا بدون الأدوية والمواصلات، والخدمات الأخرى.