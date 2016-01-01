كأس العالم .. بوتين يقطع وعدا سارا لمشجعي مونديال روسيا 2018

قطع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، امس السبت، خلال مشاركته في أمسية احتفالية بالمسرح الكبير في موسكو، وعدًا للمشجعين الذين جاءوا إلى روسيا لتشجيع منتخباتهم ببطولة كأس العالم لكرة القدم.



ووعد بوتين بأنه سيقوم بتوفير نظام تأشيرات مريح للمشجعين الذين يرغبون في البقاء بروسيا والتعرف عليها، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.



وأضاف بوتين: "نحن نعلم أن الضيوف الأجانب- المشجعين- قالوا أكثر من مرة إنهم يريدون العودة إلينا مرة أخرى ليحضروا عائلاتهم وأصدقائهم. ونحن سنوفر للمشجعين الذين أحبوا روسيا نظام تأشيرات مريحا لأقصى درجة وسنوفر لهم إمكانية البقاء للتعرف على دولتنا".



وتنتهي فعاليات كأس العالم الذي تستضيفه روسيا، غدًا الاثنين، حيث ستجرى المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا في موسكو.