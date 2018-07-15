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ثقافة

وزيرة الثقافة: أصحاب الهمم اكتشاف هذا العصر

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
طارق موسى
شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة، انطلاق فعاليات الأنشطة الفنية لمؤسسة اولادنا لفنون ذوى القدرات الخاصة بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين واعضاء مجلس ادارة المؤسسة .

القت وزير الثقافة كلمة وصفت خلالها ذوى القدرات الخاصة بـ " اصحاب الهمم "، مشيرة إلى فخرها بالتواجد فى هذه المناسبة،معلنة ان رعايتهم واجب تربوى واجتماعى وثقافى ورسالة سامية لكل مهتم بالشأن الفنى والثقافى وذلك تيسيرًا لدمجهم فى المجتمع والحياة العامة واظهار طاقاتهم وقدراتهم.

وأكدت دعم وزارة الثقافة بكل قطاعاتها للمواهب الفنية والادبية منهم، موضحة ان اصحاب الهمم هم اكتشاف هذا العصر والعماد المكمل للمجتمع الهادف الى البناء والتنمية وتقدمت بالتحية والتقدير لـ سهير عبد القادر رئيس مؤسسة اولادنا وكل القائمين عليها كما قامت بتكريم المتفوقين فى الثانوية العامة من ذوى القدرات الخاصة .

من جانبها، رحبت سهير عبد القادر، رئيس مؤسسة اولادنا بالحضور وأبدت سعادتها بافتتاح وزير الثقافة لفعاليات عام 2018 وقالت ان تكوين المؤسسة اتى بعد نجاح الملتقى الدولى الاول لفنون ذوى القدرات الخاصة عام 2017 والذي شارك به 31 دولة مؤكدة مجانية فعاليات وأنشطة المؤسسة .

تضمنت الفعاليات افتتاح معرضا للمشغولات اليدوية والحرف التقليدية تلاه مجموعة من الفقرات الفنية تضمنت مؤلفات وطنية وطربية الى جانب عزف منفرد واداها مواهب من ذوى القدرات الخاصة .

كما حرصت وزير الثقافة على حضور احتفالية تأبين اللواء مهندس باقى يوسف زكى احد ابطال حرب اكتوبر بقاعة الندوات بمكتبة القاهرة الكبرى وتسلمت وسام الشرف من اللواء اركان حرب محمد عمر رئيس مؤسسة رجال من ذهب وهى المؤسسة المعنية بتكريم ابطال النصر من خلال بعض الافلام التى تنتجها خصيصًا لتخليد النصر العظيم والذى قام ايضًا بتسليم الوسام لارملة البطل الراحل والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى الذى اعلن خطة شهرية لعرض افلام تسجيلية عن حرب اكتوبر وابطالها بمركز الهناجر للفنون .

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