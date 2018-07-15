الطائر المبكر.. أحدث الأعمال التركية نجاحًا على يوتيوب

استطاع المسلسل التركى " الطائر المبكر " أن يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وذلك على موقع الفيديوهات الشهير " اليوتيوب " .



وحققت الحلقة الثالثة من العمل ما يزيد عن 3 مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 3 أيام فقط , ليستكمل بذلك نجاحة , حيث إنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية فى تركيا حسب استطلاعات المشاهدة هناك .



يذكر أن المسلسل التركى " العقبى لنا " حقق هو الاخر نسبة مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب , وتمكن من يحجز لنفسه مكان فى القائمة ذاتها .