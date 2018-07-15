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فن

الطائر المبكر.. أحدث الأعمال التركية نجاحًا على يوتيوب

الأحد 15/يوليه/2018 - 05:56 ص
صدى البلد
أحمد عمر البهى
استطاع المسلسل التركى " الطائر المبكر " أن يدخل قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر وذلك على موقع الفيديوهات الشهير " اليوتيوب " .

وحققت الحلقة الثالثة من العمل ما يزيد عن 3 مليون ونصف مشاهدة فى أقل من 3 أيام فقط , ليستكمل بذلك نجاحة , حيث إنه يحظى بنسبة مشاهدة عالية فى تركيا حسب استطلاعات المشاهدة هناك .

يذكر أن المسلسل التركى " العقبى لنا " حقق هو الاخر نسبة مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب , وتمكن من يحجز لنفسه مكان فى القائمة ذاتها .

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