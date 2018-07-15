تعليم البرلمان تبحث إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

تستأنف اللجان البرلمانية اجتماعاتها، اليوم الأحد، عقب انتهاء أعمال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لبحث منح الثقة للحكومة.





وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي،برئاسة الدكتور جمال شيحة، اليوم الأحد، بمشاركة لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.



