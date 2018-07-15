ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

تعليم البرلمان تبحث إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

الأحد 15/يوليه/2018 - 09:20 ص
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
تستأنف اللجان البرلمانية اجتماعاتها، اليوم الأحد، عقب انتهاء أعمال الجلسة العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، لبحث منح الثقة للحكومة. 

وتعقد لجنة التعليم والبحث العلمي،برئاسة الدكتور جمال شيحة، اليوم الأحد، بمشاركة لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية.

كما يناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2018 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المُوجّه للحكومة مُمثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لاستغلال منحة الصندوق لتمويل نشاطات المرحلة الثانية لمركز الوثائق الاستراتيجية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 13 / 3 / 2018.

ترشيحاتنا

كنوز سقارة تخرج من باطن أرضها.. اكتشاف حجرات دفن ممتلئة بـ المومياوات وتماثيل الأوشابتي.. وأواني فخارية عليها أسماء مواد وزيوت التحنيط.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مؤسسة اقتصادية دولية توجه ضربة جديدة لأردوغان

علي جمعة : 6 أركان رئيسية للحج.. وتجاهل إحداها يبطل الفريضة

الكويت ترفع حالة التأهب واتخاذ إجراءات احترازية بسبب العراق

سيرينا: أنا مجرد البداية في التنس بعد خسارة لقب ويمبلدون

رحلة داخل طائرة دونالد ترامب الرئاسية.. صور

محام سعودي يوضح العقوبة المنتظرة لفتاة الطائف

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر

باكياو يحرز لقب وزن الوسط‭ ‬ لرابطة الملاكمة العالمية

بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بالقرعة العلنية ببدر..اليوم

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجموعة أزياء راقية من توقيع المصممة نغم منير.. صور

شاهد.. أجمل إطلالات منى هلا وزوجها الأمريكى بعد إسلامه

مجموعة أزياء أنيقة ومثيرة بتوقيع المصمم عمرو البنا.. صور

٨ فساتين جذابة بتوقيع محمد نور .. صور

موديلات كاجول في مجموعة أزياء سها المنشاوي.. صور

فيديو

انتبه.. اللانشون يزيد الوزن ويصيبك بالزهايمر المبكر
لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة
بأقل التكاليف.. حضري معجنات حادقة بالجبنة بمذاق لا يقاوم
فيديو جراف..مشوار منتخب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم
وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟