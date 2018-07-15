مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بينهم ضابط شرطة في حادث بجنوب سيناء

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث جماعي إثر اعتراض جمل الطريق عند مفارق سنت كاترين، تم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى طور سيناء العام.



تلقى اللواء طارق مجاهد ، مدير أمن جنوب سيناء ، إخطارا من قسم شرطة طور سيناء ، يفيد بوقوع حادث جماعي إثر اعتراض جمل الطريق عند مفارق كاترين أسفر عن مصرع رائد شرطة سامح مدحت عبد ربه بادارة تأمين الطرق بجنوب سيناء 30 سنة وصل المستشفى جثة هامدة ، والشيخ محمد عيد طعيمة 65 سنة وفاة مكان الحادث وإصابة كلا من نور رمضان ربيع 35 سنة جرح اعلى الحاجب الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج وأحمد حامد 18 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج وصالح سليمان عودة 35 سنة جرح بالشفة العليا كدمة بالصدر .



تم إخطار النيابة لتتولى التحقيق.