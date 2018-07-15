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محافظات

غلق جزئى لأقسام فى مستشفى الداخلة العام بالوادى الجديد

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:46 ص
صدى البلد
محمد منصور ابوالعلمين
أجرى سكرتير عام محافظة الوادى الجديد ، سيد محمود جولة تفقديه لمستشفى الداخلة العام لمتابعة حالة الأقسام المتضررة من التهالك والتشققات لكونها تحتاج لصيانة وإحلال، حيث رافقه خلالها الدكتور عبد الناصر على مدير الإدارة الصحية بالداخلة والدكتور عبد العزيز رفاعى مدير المستشفى والدكتور نبيل حنفى، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة.

والتقى سكرتير عام المحافظة المساعد بطاقم تمريض المستشفى وجميع العاملين بها واستمع إلى متطلباتهم وخلال اللقاء تم عرض بعض الموضوعات التى كان من أهمها نقص المستلزمات الطبية بالمستشفى.

وبناء على شكوى المواطنين تم تفقد قسم "النساء والتوليد"، وتبين من خلال المعاينة التى أجراها مسئولو الإدارة الهندسية بمركز الداخلة أنه يوجد بعض التشققات ببلكونة القسم وعلى الفور تم إغلاقها وتأمينها بمعرفة إدارة المستشفى , وكلف سكرتير عام المحافظة المساعد، بسرعة إعداد تقرير، موضحًا ما أسفر عنه تقرير الإدارة الهندسية تمهيدًا لعرضه على محافظ الإقليم.

وأعلنت مديرية الصحة بالوادى الجديد، بداية الشهر الجاري، تخصيص قطعة أرض بمدينة موط بالداخلة لبناء مستشفى جديد بدلًا من مبنى مستشفى الداخلة العام الحالى، نظرا لوجود مشكلات هندسية بها تمثل خطرا على حياة المواطنين.

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