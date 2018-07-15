سعر خيالى لـ إطلالة كيت ميدلتون

دائما ما ترتدي كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، أزياء مميزة وساحرة للغاية، وتهتم شريحة كبيرة من الفتيات عن البحث عن الازياء الخاصة بها، وتتساءل معظمهن عن الأسعار الخاصة بملابسها التي يغلب عليها الطابع العصري الممزوج الكلاسيكية والبساطة في الوقت ذاته.



وتختار كيت دائما ارتداء الملابس المريحة، فلأول مرة نري أميرة تظهر بصورة مستمرة بملابس رياضية وكذلك ملابس كاجوال، ولكن إطلالتها اليوم كانت مختلفة كثيرا حيث ارتدت فستان يصل سعره إلى ٧٠٠ دولار، وحذاء وصل سعره إلى ٦٧٥ دولار، و حقيبة وساعة من دولتشي بتكلفة وصلت إلى ١.٦٩٥ دولار، وحلق بتكلفة ٢٠٠ دولار.