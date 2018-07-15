صحيفة إسبانية تكشف أسرار مودريتش في صغره

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مفاجأة كبيرة للاعب من أهم لاعبي كاس العالم، وهو لوكا مودريتيش.



وقالت الصحيفة، إنه بين عامي 1989 و1990 كان بافل بالينوفيتش يصور فيلما وثائقيا عن الذئاب في منطقة جيسينتسي في سلوفينيا، وكرواتيا، لكن مشهدا في الفيلم أصبح الآن حدثا بحد ذاته.



فقد ظهر في الفيلم، الذي نشرت صحيفة "الماركا" جزءا منه، طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وهو يرعى الماعز بين الجبال، وكان هذا الطفل هو لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي الذي يقابل فرنسا في نهائي كأس العالم اليوم الأحد.



الطفل الذي كان يحدق في الكاميرا من بعيد وهو يرعى الماعز، أصبح فيما بعد ملاحقا بالكاميرات في كل مكان بينما مثلت مسيرته الكروية الاستثنائية حلما يراود الكثيرين من عشاق ولاعبي كرة القدم.



وكان مودريتش في الفيلم يرعى الماعز بجدية تفوق عمره الصغير.