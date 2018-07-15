فى عيد ميلاده.. 5 معلومات لا تعرفها عن هيثم شاكر

يحتفل الفنان هيثم شاكر بعيد ميلاده اليوم، حيث يعد واحدًا من أبرز المطربين الشباب، على الرغم من قلة عدد البوماته فى الفترة الأخيرة.



وفى السطور التالية نرصد أبرز 5 معلومات لا يعرفها الكثير من متابعيه عنه :

1- اسمه الحقيقى هيثم يحيى زكي شاكر.

2- يبلغ من العمر 34 عامًا , حيث انه من مواليد 15 يوليو 1983 .

3- ولد في مدينة جدة المملكة العربية السعودية لأبوين مصريين .

4- حصل على بكالوريس هندسة بترول .

5- تم الحكم عليه لمدة عام بسبب عدم أدائه للخدمة العسكرية .