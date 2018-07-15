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كأس العالم

محمد حسن رسميا في الزمالك لـ5 مواسم

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:47 ص
صدى البلد
ملك موسي
أعلن نادي الزمالك، رسميا عن توقيع اللاعب محمد حسن لاعب وسط فريق دجلة على عقود الانتقال لنادي الزمالك لمدة 5 مواسم.

وجاء توقيع اللاعب في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد الاتفاق مع إدارة ناديه على كافة التفاصيل.

وتم الاتفاق على انتقال اللاعب للنادي الأبيض مقابل 10 ملايين جنيه؛ إضافة إلى حصول دجلة على 20% من قيمة عائد بيع اللاعب لأي فريق.

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