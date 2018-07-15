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مرأة

ريم البارودي تثير ضجة بإطلالة جريئة

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
علا أحمد
شاركت الفنانة ريم البارودى محبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير، حيث ظهرت ريم بإطلالة باللونين الأصفر والأزرق وبجيبة مفتوحة إلى الركبتين.

واختارت ريم البارودى ارتداء تي شيرت باللون الأصفر الذي منحها إطلالة كاجوال ومختلفة خاصة أنها اختارت أن ترفع شعرها ولا تتركه منسدل على كتفيها، ووفقت ريم في اختيار الماكياج الخاص بها وكذلك الإكسسورات.

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