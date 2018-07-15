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منوعات

لأول مرة.. زوجتا أمراء بريطانيا في بطولة ويمبلدون

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:09 ص
ميجان وكايت
ميجان وكايت
محمد عبدالله
قالت صحف بريطانية عدة منها الديلي ميل، إنه ولأول مرة، تظهر كيت ميدلتون وميجان ماركل، زوجتي أمراء بريطانيا الأمير ويليام وهاري ، في مناسبة دون أزواجهما، في بطولة ويمبلدون للتنس.

وهذه هى المرة الأولى التى تظهر فيها ميجان وكيت معا، بعد زواج الأولى من الأمير هاري منذ شهرين تقريبا، حسب هوليوود لايف.

وبدت كل منهما "جميلة" في الملابس التي اخترنها من أجل الحدث الرياضي.

وارتدت كيت فستانا به دوائر رمادية، صممته "جيني بيكهام"، أما ميغان فقد ارتدت قميصا أزرق اللون وبنطلون كريمي كلون فستان كيت ميدلتون.

وتوجت الألمانية كيبر بلقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الأولى في تاريخها، بعد تفوقها على سيرينا ويليامز.

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