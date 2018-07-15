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فن

خالد سليم يغازل زوجته وبناته عبر إنستجرام

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:26 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
وجه الفنان خالد سليم رسالة لزوجته وبناته، من خلال حسابه بموقع إنستجرام، عبر خلالها عن حبه لهم.

وقال الفنان: ربنا يخليكي ليا .. يا مراتي وحبيبتي وصديقتي و شريكة حياتي .. إنتي و أحلى حاجة في حياتنا .. البنات.. خديچة و كنزي.. و ربنا ما يحرمنا من بعض أبدًا .. و يخلي لنا أهلنا .. إللي إحنا من غيرهم أكيد حياتنا كانت هتبقى أصعب .. هما دول الناس اللي لازم تكون متأكد انهم بيحبوك علشانك أنت.. مش علشان أي مصلحة أو أي حاجة تانية.

واختتم الفنان تدوينته بجملة: "الحمدلله رب العالمين" وهاشتاج: "#انا_راضي".

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