أقوى تصريح من رئيسة كرواتيا عن مباراة اليوم

صرحت رئيسة كرواتيا، كوليندا كيتاروفيتش، أنها "على أعصابها"، حتى موعد نهائي مونديال روسيا لكرة القدم، والذي يشهد المواجهة الأخيرة بين منتخب بلادها ونظيره الفرنسي، اليوم الأحد .



وقالت كيتاروفيتش التي ستحضر المباراة، في تصريحات للصحفيين، إنها لا تستطيع الانتظار حتى نهاية كأس العالم أمام فرنسا، بحسب موقع قناة "ند تي في" الرياضية.



وتابعت: "أشعر بسعادة بالغة، ولا أعرف كيف سأصمد، وبغض النظر عن نتيجة المباراة، والتي أعتقد أنها ستكون نصرا، فنحن فائزون".



وتابعت كيتاروفيتش عن نيتها في أنها ستقدم على الأرجح القميص الكرواتي لنظيرها الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أرسلت قميصا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وواحدا آخر لرئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت سابق من البطولة.



وأكدت بأنها "ستذهب للنهائي كأس العالم ليس بصفتها كسياسية أو رئيسة فقط، ولكن كمشجعة متحمسو لكرة القدم الكرواتية، كشخص مارس كرة القدم في طفولتها".