وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير برجر سمك.



المقادير :

سمك فيليه مفروم ملح فلفل أسود شبت مفروم بصل اخضر مفروم دقيق بيض ثوم بودرة بصل بودرة زيت زبدة



طريقة التحضير :

* يخلط البيض مع البصل والثوم البودرة والملح وفلفل وبصل اخضر وشبت والدقيق والسمك

* نقلب جيدا ثم يترك قليلا في الثلاجة ويشكل كور ويعفر بالدقيق

* نضع في طاسة على النار زبدة وزيت مع رشة ملح وفلفل ثم يقلى البرجر ويقدم بالهنا