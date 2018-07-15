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وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:46 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير برجر سمك.

المقادير :
سمك فيليه مفروم ملح فلفل أسود شبت مفروم بصل اخضر مفروم دقيق بيض ثوم بودرة بصل بودرة زيت زبدة

طريقة التحضير :
* يخلط البيض مع البصل والثوم البودرة والملح وفلفل وبصل اخضر وشبت والدقيق والسمك
* نقلب جيدا ثم يترك قليلا في الثلاجة ويشكل كور ويعفر بالدقيق
* نضع في طاسة على النار زبدة وزيت مع رشة ملح وفلفل ثم يقلى البرجر ويقدم بالهنا

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