وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة تحضير برجر سمك.
المقادير :
سمك فيليه مفروم ملح فلفل أسود شبت مفروم بصل اخضر مفروم دقيق بيض ثوم بودرة بصل بودرة زيت زبدة
طريقة التحضير :
* يخلط البيض مع البصل والثوم البودرة والملح وفلفل وبصل اخضر وشبت والدقيق والسمك
* نقلب جيدا ثم يترك قليلا في الثلاجة ويشكل كور ويعفر بالدقيق
* نضع في طاسة على النار زبدة وزيت مع رشة ملح وفلفل ثم يقلى البرجر ويقدم بالهنا
المقادير :
سمك فيليه مفروم ملح فلفل أسود شبت مفروم بصل اخضر مفروم دقيق بيض ثوم بودرة بصل بودرة زيت زبدة
طريقة التحضير :
* يخلط البيض مع البصل والثوم البودرة والملح وفلفل وبصل اخضر وشبت والدقيق والسمك
* نقلب جيدا ثم يترك قليلا في الثلاجة ويشكل كور ويعفر بالدقيق
* نضع في طاسة على النار زبدة وزيت مع رشة ملح وفلفل ثم يقلى البرجر ويقدم بالهنا