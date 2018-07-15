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كأس العالم

ميدو: فوز كرواتيا بكأس العالم سيكون قصة نجاح غير طبيعية لهذا السبب

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:28 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق إن منتخب كرواتيا إذا تمكن من الفوز بكأس العالم ستكون قصة نجاح غير طبيعية.

وأوضح ميدو، عبر حسابه بموقع تويتر: "كرواتيا الموجودة في نهائي كاس العالم بها ٥ ملاعب فقط مطابقه لمواصفات الويفا!! منذ ٣ أشهر فقط كان بها أكبر حالة فساد في تاريخ كرة القدم الشهيرة بقضية ماميتش ومن ضمن المتهمين فيها مودريتش ولوفرين نجوم المنتخب".

وتابع: "تضطر الأندية لبيع لاعبيها بأسعار رخيصة جدا بسبب سوء الحالة الاقتصادية لمعظم الأندية هناك ويشترطوا على اَي شخص يتقدم للحصول على الرخص التدريبية بأن يكون مارس لعبة كرة القدم ليس ذلك فقط بل يجب أن يكون لاعبا دوليا سابقا!!".

وذكر اللاعب الدولي السابق: "حاولت دراسة كيف وصل ٤ ملايين إلى نهائي كأس العالم لم أَجِد إلا إصرار هذه الأمة على النجاح والقتال من لاعبيها حتى يصلوا الى أندية القمة والبقاء فيها طويلا!!"، وذكر: "للعلم في مونديال قطر الذي يقام في عام 2022 سيكون تعداد دولة التشيك أقل من ٤ مليون بسبب هجرة الكثير من العائلات لغرب أوروبا للبحث عن فرص عمل وحياة أفضل!!".

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