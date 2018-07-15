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وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:41 ص
هشام عرفات وزير النقل
هشام عرفات وزير النقل
حمزة شعيب
قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الدولة تعمل على البدء في تطوير الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية، مطالبا بوضع خطة قومية لتطوير السكك الحديدية ليكون مشروعا قوميا بمساعدة الشعب".

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، أن المزلقانات غير الشرعية أحد المخاطر التي تواجه تطوير السكك الحديدية، موضحا: «الوزارة تعمل على البدء بتطوير الخطوط الرئيسية للسكك الحديدية، وحجم الحركة على خط البدرشين يتخطى 135% من القدرة الاستيعابية للخط».

وأضاف: " لدينا 60 رحلة سكة حديد فقط تحقق إيرادات من إجمالي 836 رحلة يوميا، وتكلفة نقل البضائع على الطرق البرية 43 قرشا لكل طن في مقابل 20 قرشا على السكك الحديدية"، معقبا: "زيادة تذكرة المترو لا تستطيع تغطية خسائر الشركة".

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