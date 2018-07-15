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منوعات

عمر سمرة.. مصري يعيش محاكاة للسكن على القمر

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:10 ص
عمر سمرة مع الفريق
عمر سمرة مع الفريق الدولي
محمد عبدالله
يشارك رائد الأعمال المصري "عمر سمرة" في رحلة خاصة من نوعها مع مجموعة دولية تقوم بمحاكاة ظروف العيش في الفضاء .

وعمر سمرة مؤسس منصة للسفر والترحال تسمى وايلد جوانابانا، وهي شركة تضم خبراء السفر المغامرة من العالم .

وقال عمر سمرة عبر حسابه على تويتر : "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى المجموعة الدولية وتمثيل مصر وتمثيلها إلى جانب هذه المجموعة الرائعة من رواد الفضاء التماثليين من أستراليا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا. سنقضي أسبوعين في عزلة تامة ، ونحرم من أشعة الشمس الطبيعية ، في #LunAres ، في بولندا حيث سنحاكي ظروف التواجد على القمر".
عمر سمرة.. مصري يعيش محاكاة للسكن على القمر

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