عمر سمرة.. مصري يعيش محاكاة للسكن على القمر

يشارك رائد الأعمال المصري "عمر سمرة" في رحلة خاصة من نوعها مع مجموعة دولية تقوم بمحاكاة ظروف العيش في الفضاء .



وعمر سمرة مؤسس منصة للسفر والترحال تسمى وايلد جوانابانا، وهي شركة تضم خبراء السفر المغامرة من العالم .



وقال عمر سمرة عبر حسابه على تويتر : "أنا متحمس للغاية للانضمام إلى المجموعة الدولية وتمثيل مصر وتمثيلها إلى جانب هذه المجموعة الرائعة من رواد الفضاء التماثليين من أستراليا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا. سنقضي أسبوعين في عزلة تامة ، ونحرم من أشعة الشمس الطبيعية ، في #LunAres ، في بولندا حيث سنحاكي ظروف التواجد على القمر".

