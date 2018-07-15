مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو

قال الدكتور عمرو شعث مساعد وزير النقل، إن سبب الحوادث المتكررة بمنطقة الجيزة «البدرشين»، هو زيادة الحمل علي السكة الحديد وإحتياجها للتجديد، مضيفا: " السكة الحديد من الجيزة وحتى بنى سويف لم يتم تجديدها منذ 25 عامًا".



وأضاف مساعد وزير النقل خلال لقائه ببرنامج "مساء "dmc"،: "معظم قطارات الصعيد تمر من خلال المزاريق كعنق زجاجة"، مؤكدا ضرورة تجديد نظام السكة الحديد بالكامل.



وشدد على ضرورة تطوير نظام الإشارات حرصا على أمان المواطنين، أو تقليل القطارات لتخفيف الضغط من على السكة الحديد.