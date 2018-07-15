سيدات العالم الأولى في قمة الناتو.. أزياء مبهرة.. صور

التقطت عدسات المصورين عددا من صور زوجات دول العالم، فبينما يجتمع أزواجهم رؤساء الدول في بروكسل عاصمة بلجيكا، قامت السيدات الأولى في الدول الكبرى بممارسة نشاطات تليق بهن ضمن برامج استضافتهن.



وانشغل الرؤساء بمشاكل العالم في إطار قمة حلف "الناتو"، وقامت سبوتنيك بعرض بعض هذه الصور.



وتواجدت زوجات قادة دول حلف "الناتو"، كزوجة رئيس وزراء سلوفينيا مويكا ستروبنيك، السيدة الأولى البلغارية ديسيسلافا راديفا، وزوجة الرئيس التركي أمينة إردوغان، زوجة الأمين العام لحلف "الناتو" إنجريد شوليرود، وشريكة حياة رئيس وزراء لوكسمبورج إميلي ديرباودرينجين، والسيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب.