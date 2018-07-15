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أخبار العالم

استقالة رئيس وزراء هايتي بعد احتجاجات على رفع أسعار الوقود

الأحد 15/يوليه/2018 - 01:57 ص
صدى البلد
رويترز
قدم رئيس وزراء هايتي جاك جاي لافونتانت استقالته يوم السبت مع مواجهته اقتراعا بحجب الثقة بعد أن أدى تحرك لخفض دعم الوقود إلى احتجاجات عنيفة استمرت أياما في تلك الدولة الفقيرة بالكاريبي.

ودافع لافونتانت عن أدائه خلال كلمة أمام المجلس الأدنى بالبرلمان بثها التلفزيون على الهواء ولكنه قال إن رئيس البلاد جوفينيل مواز قبل استقالته.

وقال لافونتانت "كما قلت لكم إنني في خدمة الجمهورية".

وكانت الحكومة في هايتي قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري خفض دعم الوقود في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ونجم عن هذه الخطوة رفع أسعار البنزين بنسبة 38 في المئة والسولار 47 في المئة مما أثار احتجاجات قام المتظاهرون خلالها بإغلاق طرق ونهب متاجر وإضرام النار في سيارات في العاصمة بورت او برنس .

ودفعت هذه الاضطرابات السفارات إلى إغلاق أبوابها وتعليق شركات الطيران رحلاتها لهايتي لأيام.

وأعلن لافونتانت تعليقا مؤقتا لهذه السياسة في محاولة لوقف المظاهرات ولكن الاحتجاجات استمرت. وكان من المقرر إجراء تصويت على الثقة في حكومته يوم السبت حسبما قالت صحيفة ميامي هيرالد.

وقال صندوق النقد يوم الخميس إنه يتوقع أن تضع هايتي خطة إصلاح معدلة تتضمن تخفيضا تدريجيا لدعم الوقود.

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