كاوتش شاحنة ينقذ مهاجرا من الغرق

أعلنت السلطات الإسبانية، أنها أنقذت أكثر من 340 مهاجرا في البحر المتوسط، أحدهم من شمال أفريقيا استعان بإطار شاحنة محاولا الوصول إلى الساحل الأوروبي، بحسب سكاي نيوز.



وقال خفر السواحل الإسبان، إن سفنهم أنقذت 240 شخصا كانوا على متن 12 مركبا، عشرة منها كانت في مضيق جبل طارق واثنان آخران في بحر البوران، فيما عثرت على أحد المهاجرين على متن إطار شاحنة.



وتثير أزمة الهجرة انقساما حادا في أوروبا حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين الساعين إلى بدء حياة جديدة في القارة العجوز.