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محافظات

شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على حضانات مستشفى ناصر

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:11 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بزيارة مستشفى ناصر المركزي مساء السبت للاطمئنان على انتظام الخدمة بقسم الحضانات بالمستشفى ، والذي تعطلت به الخدمة ، عقب تعرض مصباح "لمبة نيون " للإحتراق فجأة وهو ما أدى لنقل الأطفال من القسم.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه بسبب احتراق لمبة نيون بالقسم بسبب تماس الأسلاك بموضع اللمبات نفسها ، والذي دفع أحد العمال لاستخدام طفاية الحريق خشية على الأطفال ، وتم نقلهم لحين اصلاح اللمبة.

وشدد وكيل الوزارة، على أن الوضع بقسم الحضانات مستقر وتم إعادة الإطفال مرة أخرى ، دون تعرض أي منهم لأي ضرر، وانتظام الخدمة، نافيا ما تردد من حدوث حريق كبير بالقسم ، مؤكدا أن فور احتراق اللمبة حدث دخان بسيط تم التعامل معه.

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