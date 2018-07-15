شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على حضانات مستشفى ناصر

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بزيارة مستشفى ناصر المركزي مساء السبت للاطمئنان على انتظام الخدمة بقسم الحضانات بالمستشفى ، والذي تعطلت به الخدمة ، عقب تعرض مصباح "لمبة نيون " للإحتراق فجأة وهو ما أدى لنقل الأطفال من القسم.



وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه بسبب احتراق لمبة نيون بالقسم بسبب تماس الأسلاك بموضع اللمبات نفسها ، والذي دفع أحد العمال لاستخدام طفاية الحريق خشية على الأطفال ، وتم نقلهم لحين اصلاح اللمبة.



وشدد وكيل الوزارة، على أن الوضع بقسم الحضانات مستقر وتم إعادة الإطفال مرة أخرى ، دون تعرض أي منهم لأي ضرر، وانتظام الخدمة، نافيا ما تردد من حدوث حريق كبير بالقسم ، مؤكدا أن فور احتراق اللمبة حدث دخان بسيط تم التعامل معه.