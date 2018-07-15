شاهد.. محافظ بني سويف يطمئن على حضانات مستشفى ناصر

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بزيارة مستشفى ناصر المركزي مساء السبت للاطمئنان على انتظام الخدمة بقسم الحضانات بالمستشفى ، والذي تعطلت به الخدمة ، عقب تعرض مصباح "لمبة نيون " للإحتراق فجأة وهو ما أدى لنقل الأطفال من القسم.
وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه بسبب احتراق لمبة نيون بالقسم بسبب تماس الأسلاك بموضع اللمبات نفسها ، والذي دفع أحد العمال لاستخدام طفاية الحريق خشية على الأطفال ، وتم نقلهم لحين اصلاح اللمبة.
وشدد وكيل الوزارة، على أن الوضع بقسم الحضانات مستقر وتم إعادة الإطفال مرة أخرى ، دون تعرض أي منهم لأي ضرر، وانتظام الخدمة، نافيا ما تردد من حدوث حريق كبير بالقسم ، مؤكدا أن فور احتراق اللمبة حدث دخان بسيط تم التعامل معه.
وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، أنه بسبب احتراق لمبة نيون بالقسم بسبب تماس الأسلاك بموضع اللمبات نفسها ، والذي دفع أحد العمال لاستخدام طفاية الحريق خشية على الأطفال ، وتم نقلهم لحين اصلاح اللمبة.
وشدد وكيل الوزارة، على أن الوضع بقسم الحضانات مستقر وتم إعادة الإطفال مرة أخرى ، دون تعرض أي منهم لأي ضرر، وانتظام الخدمة، نافيا ما تردد من حدوث حريق كبير بالقسم ، مؤكدا أن فور احتراق اللمبة حدث دخان بسيط تم التعامل معه.