ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس السكة الحديد يوضح كيفية تلافي تكرار حوادث القطارات.. فيديو

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:02 ص
سيد سالم رئيس سكك
سيد سالم رئيس سكك حديد مصر
حمزة شعيب
كشف المهندس سيد سالم رئيس سكك حديد مصر، عن طرق تلافى تكرار حوادث القطارات، مضيفا: " قمنا بعمل خطة إسعافية تشمل التشغيل على الشبكة، وقمنا بتعديل مواعيد القطارات".

وأضاف سيد سالم خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"،:" قللنا عدد 40 قطر على الشبكة، وتم إختصار القطارات ببعض المحطات، لافتا إلى تم إلغاء تشغيل 199 عربية تجاوز عمرها الافتراضى 45 سنة".

وأشار إلى أن وزارة النقل شكلت مجموعات جودة تقوم بفحص ومراقبة كل أجهزة القطارات قبل تحركها من المحطة.

ترشيحاتنا

مصطفى فتحي يصفع مرتضى منصور ويرفض الانتقال لـ بيراميدز

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

أول رد فعل من مي سليم بعد انفصالها عن وليد فواز

مسئول بالإسكان: لا توجد شقق لمحدودى الدخل بـ العلمين الجديدة

احتجاجات في فنلندا قبيل استضافتها لقمة ترامب وبوتين

سر علاقة أيمن نور برئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة

ما أجر من يصلي وهو جالس.. أمين الفتوى يجيب..فيديو

وكالة دولية تخفض تصنيف الدين السيادي لتركيا بعد زيادة المخاطر

ميدو: فوز كرواتيا بكأس العالم سيكون قصة نجاح غير طبيعية لهذا السبب

لحظة إنقاذ رضيع فور ولادته بعد توقف قلبه.. فيديو

صندوق النقد الدولي: خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية مبشرة

مساعد وزير التموين يعتذر للمصريين على الهواء .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة
فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟