رئيس السكة الحديد يوضح كيفية تلافي تكرار حوادث القطارات.. فيديو

كشف المهندس سيد سالم رئيس سكك حديد مصر، عن طرق تلافى تكرار حوادث القطارات، مضيفا: " قمنا بعمل خطة إسعافية تشمل التشغيل على الشبكة، وقمنا بتعديل مواعيد القطارات".



وأضاف سيد سالم خلال حواره ببرنامج "مساءdmc"،:" قللنا عدد 40 قطر على الشبكة، وتم إختصار القطارات ببعض المحطات، لافتا إلى تم إلغاء تشغيل 199 عربية تجاوز عمرها الافتراضى 45 سنة".



وأشار إلى أن وزارة النقل شكلت مجموعات جودة تقوم بفحص ومراقبة كل أجهزة القطارات قبل تحركها من المحطة.