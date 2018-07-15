ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع محمد حسن عندا في طارق حامد

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:57 ص
صدى البلد
ملك موسي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تعاقد مع محمد حسن لاعب وادي دجلة حتى يهدأ طارق حامد ولا يبالغ في مطالبه المالية.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر القنوات الفضائية : " طارق حامد يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه دفعة واحدة نظير قيمة 3 سنوات التعاقد وهو أمر لا يصح".

وأوضح: " الـ50% مقدم تجديد عقد طارق حامد جاهزة واللاعب رفض استلام مقدم التعاقد وبعد توقيع اللاعب للمالك أصبح من حق النادي وعليه الالتزام ببنود التعاقد" .

ترشيحاتنا

مستشار ترامب يعترف: أنا المقصود في لائحة اتهام التخابر مع روسيا

سيد سيكا .. ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيق مع المتهم بـ البلطجة

متحدث المترو: تعطل الخط الأول بمحطة الشهداء خارج عن الإرادة

أحمد موسى: الله في عون المسئول عن السكك الحديدية

ميدو: فوز كرواتيا بكأس العالم سيكون قصة نجاح غير طبيعية لهذا السبب

مرتضى منصور: أبحث عن عرض مناسب لرحيل شيكابالا عن الزمالك

مصطفى فتحي يصفع مرتضى منصور ويرفض الانتقال لـ بيراميدز

فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك .. التحقيقات: المتهم استغل الساعى فى تسلم العطايا وحصل على ملابس ومبالغ بالدولار من رجل اعمال

الرئيس الفرنسي يلتقي توم كروز سرا رغم تحذيرات المقربين

تفاصيل وفاة أطفال المريوطية .. الأم وصديقتها تعملان في ملهى ليلي وألقتا الجثث خوفا من الفضيحة

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان تجمعه بالعاهل الأردني

ليلى عز العرب: لا أستطيع الاستغناء عن السجائر وأحب سورة يوسف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة
فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟