مرتضى منصور: الزمالك تعاقد مع محمد حسن عندا في طارق حامد

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تعاقد مع محمد حسن لاعب وادي دجلة حتى يهدأ طارق حامد ولا يبالغ في مطالبه المالية.



وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر القنوات الفضائية : " طارق حامد يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه دفعة واحدة نظير قيمة 3 سنوات التعاقد وهو أمر لا يصح".



وأوضح: " الـ50% مقدم تجديد عقد طارق حامد جاهزة واللاعب رفض استلام مقدم التعاقد وبعد توقيع اللاعب للمالك أصبح من حق النادي وعليه الالتزام ببنود التعاقد" .