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كأس العالم

تعرف على رسالة مرتضى منصور لـ مصطفى فتحي

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
ملك موسي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مصير مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك بعد إعلان اللاعب رغبته في الاستمرار بالقلعة البيضاء.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات الفضائية: "أقول لمصطفى فتحي بطل قلة أدب اللاعب رفض الانتقال لصفوف بيراميدز على سبيل الإعارة لأنه كان يريد الحصول على 20 مليون جنيه في الموسم وليس 8 ملايين".

وأوضح: " مصطفى فتحي رفض التجديد للزمالك خلال فترة إعارته للتعاون السعودي وأطالبه بعدم التلاعب بمشاعر الجماهير والالتزام باتفاق الانضمام لصفوف بيراميدز على سبيل الإعارة " .

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