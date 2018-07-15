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كأس العالم

مرتضى منصور: أبحث عن عرض مناسب لرحيل شيكابالا عن الزمالك

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:02 ص
صدى البلد
ملك موسي
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه يبحث عن عرض مناسب حتى يرحل شيكابالا صانع ألعاب الفريق عن القلعة البيضاء.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر احد القنوات الفضائية : " سعيد بمستوى محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق والتزامه خلال فترة الإعداد وأتوقع له التألق بالموسم القادم".

وأوضح: " أحمد الشناوي حارس الزمالك يرفض رد الـ10 ملايين جنيه مقدم التعاقد التي حصل عليها نظير تجديد عقده رغم قرار بيعه لصفوف بيراميدز".

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