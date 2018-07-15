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كأس العالم

مرتضى منصور يفتح النار على فرج عامر

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:03 ص
صدى البلد
ملك موسي
شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجوما على محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بسبب إعلان الأخير رفض التعامل مع القلعة البيضاء في أي صفقات.

وأضاف مرتضى خلال مداخلة هاتفية عبر احد القنوات الفضائية : " فرج عامر كبر سنه وأصبح بحالات وسموحة لا يوجد له أموال لدى الزمالك في صفقة لاعب الوسط محمود عبد العزيز".

وأوضح: " إذا أعلن فرج عامر عدم التعامل مع الزمالك في أي صفقات فنرحب بذلك ولا نحتاج لاعبين من سموحة " .

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