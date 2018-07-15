لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة

يتميز الشعب المصرى بالاحتراف فى تحضير الحواوشى فيعتبر الحواوشي من أشهى وألذ الأطباق الشعبية و العربية التي تعود أصولها إلى جمهورية مصر العربية.



فالحواوشى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والجيدة لصحة الجسم و يتميز بمذاق رائع ورائحة تجذب الكثير و هذا يجعل الإقبال عليها كثير ليس فقط للمصريين و لكن فى جميع دول العالم .



طريقة تحضير الحواوشى طاسة للشيف غادة التلي :

المقادير

نصف كيلو لحم مفروم ناعم

عيش بلدي

2 بصل مفروم ناعم

فلفل أخضر مكعبات صغيرة

فلفل حار

طماطم مكعبات صغيرة

ملح وفلفل

بهارات

2 ملعقة كبيرة سمنة

2 ملعقة كبيرة زيت



طريقة التحضير:

* لعمل خليط اللحم يخلط اللحم المفروم، وفلفل أخضر مفروم وفلفل حار مفروم، وطماطم مكعبات مفرومة وملح وفلفل وبهارات.

* يحشى العيش بالحشو.

* في طاسة على النار توضع السمنة مع زيت.

* يوضع الرغيف المحشي ويدهن وجهه بالسمنة والزيت.

* تغطى الطاسة ويترك على النار حتى ينضج الحشو.

* تقدم أرغفة الحواوشي ساخنة.



يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير حواوشى فى الفرن :

المقادير

عجينة بيتزا جاهزة

3 أكواب من الدّقيق الأبيض

ملعقة كبيرة سكّر

ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة

كوب ماء دّافئ

لحمة مفرومة بالدهن

فلفل حار

فلفل ألوان

طماطم

ميكس جبن

بصل

ثوم

ملح

كزبرة ناشفة

فلفل

جوز الطيب

بهارات

شطة

بقدونس

طريقة التحضير

* تخلط الخميرة مع السكر مع قليل من الماء في العجانة

* يضاف الدقيق الزيت وتضاف الماء حسب الحاجة

* تترك العجينة حتى تتخمر

لعمل الحشوة

* يُفرم البصل مع الثوم والتوابل، ثم يضاف الطماطم والفلفل الحار

* يُضاف البقدونس وجوز الطيب

* يضاف ميكس الجبن ثم تقلب باليد

* نحضر العجينة وتشكّل ثم تُحشى بالحشوة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم​



أسرار تحضير الحواوشى :



بابجى.



اسرار عمل الحواوشي بالمنزل



اولا: نوع الخبز

يمكنك شراء الخبز الفاتح الصغير أو الكبير الحجم حسب الرغبة و يكون ذات اللون الفاتح .

ثانيا: اللحم المفروم



قومي باستخدام لحم مفروم متماسك وضعيه داخل الرغيف كقطعه واحده .



ثالثا: لون رغيف الحواوشى

يعد رغيف الحواوشى المثالي هو الذى يكون لونه بنى او ذهبى وليس بنى غامق لأنه سيضيف طعم لاذع و للحصول على هذا اللون عليك بمسح رغيف الحواوشى من الظهر و الأمام بسمن بلدى قبل دخولة الفرن .



رابعا: درجه حراره الفرن

يجب ان تتم تسويه الحواوشى على نار متوسطة الحرارة وليس عالي ليصل ل 200 او منخفض عن 160 ووضعة فى رف الكيك فى الفرن بحيث يصبح بعيد عن النار .



خامسا: رائحه الحواوشى

كى تحصلى على رائحه الفحم التي يتميز بها حواوشى الكبابجى . بعد ان ينضج الحواوشى .في ورقه فويل ضيفى قطعه من الفحم المشتعل وعليها نقطه سمن . ستشتعل الفحمه اكثر وتصدر الدخان . ثم قومي بتغطيه الصينيه المرصوص فيها ارغفه الحواوشى بورق الفويل حتى يمتص رائحه الفحم .



و بالنسبة لعشاق الدهن بإمكانك إضافة المزيد من الدهن لتذوب بداخل السندوتش ويظهر أثارها علي الخبز .