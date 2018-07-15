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لعشاق الحواوشي.. تعرفي على طريقة تحضيره فى الفرن والطاسة

الأحد 15/يوليه/2018 - 06:04 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتميز الشعب المصرى بالاحتراف فى تحضير الحواوشى فيعتبر الحواوشي من أشهى وألذ الأطباق الشعبية و العربية التي تعود أصولها إلى جمهورية مصر العربية.

فالحواوشى يحتوى على العديد من العناصر الغذائية المفيدة والجيدة لصحة الجسم و يتميز بمذاق رائع ورائحة تجذب الكثير و هذا يجعل الإقبال عليها كثير ليس فقط للمصريين و لكن فى جميع دول العالم .

طريقة تحضير الحواوشى طاسة للشيف غادة التلي :
المقادير
نصف كيلو لحم مفروم ناعم
عيش بلدي
2 بصل مفروم ناعم
فلفل أخضر مكعبات صغيرة
فلفل حار
طماطم مكعبات صغيرة
ملح وفلفل
بهارات
2 ملعقة كبيرة سمنة
2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير:
* لعمل خليط اللحم يخلط اللحم المفروم، وفلفل أخضر مفروم وفلفل حار مفروم، وطماطم مكعبات مفرومة وملح وفلفل وبهارات.
* يحشى العيش بالحشو.
* في طاسة على النار توضع السمنة مع زيت.
* يوضع الرغيف المحشي ويدهن وجهه بالسمنة والزيت.
* تغطى الطاسة ويترك على النار حتى ينضج الحشو.
* تقدم أرغفة الحواوشي ساخنة.

يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير حواوشى فى الفرن :
المقادير
عجينة بيتزا جاهزة
3 أكواب من الدّقيق الأبيض
ملعقة كبيرة سكّر
ملعقة صغيرة ملح
ربع كوب زيت
1 و نصف ملعقة صغيرة خميرة
كوب ماء دّافئ
لحمة مفرومة بالدهن
فلفل حار
فلفل ألوان
طماطم
ميكس جبن
بصل
ثوم
ملح
كزبرة ناشفة
فلفل
جوز الطيب
بهارات
شطة
بقدونس
طريقة التحضير
* تخلط الخميرة مع السكر مع قليل من الماء في العجانة
* يضاف الدقيق الزيت وتضاف الماء حسب الحاجة
* تترك العجينة حتى تتخمر
لعمل الحشوة
* يُفرم البصل مع الثوم والتوابل، ثم يضاف الطماطم والفلفل الحار
* يُضاف البقدونس وجوز الطيب
* يضاف ميكس الجبن ثم تقلب باليد
* نحضر العجينة وتشكّل ثم تُحشى بالحشوة ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم​

أسرار تحضير الحواوشى :

بابجى.

اسرار عمل الحواوشي بالمنزل

اولا: نوع الخبز
يمكنك شراء الخبز الفاتح الصغير أو الكبير الحجم حسب الرغبة و يكون ذات اللون الفاتح .
ثانيا: اللحم المفروم

قومي باستخدام لحم مفروم متماسك وضعيه داخل الرغيف كقطعه واحده .

ثالثا: لون رغيف الحواوشى
يعد رغيف الحواوشى المثالي هو الذى يكون لونه بنى او ذهبى وليس بنى غامق لأنه سيضيف طعم لاذع و للحصول على هذا اللون عليك بمسح رغيف الحواوشى من الظهر و الأمام بسمن بلدى قبل دخولة الفرن .

رابعا: درجه حراره الفرن
يجب ان تتم تسويه الحواوشى على نار متوسطة الحرارة وليس عالي ليصل ل 200 او منخفض عن 160 ووضعة فى رف الكيك فى الفرن بحيث يصبح بعيد عن النار .

خامسا: رائحه الحواوشى
كى تحصلى على رائحه الفحم التي يتميز بها حواوشى الكبابجى . بعد ان ينضج الحواوشى .في ورقه فويل ضيفى قطعه من الفحم المشتعل وعليها نقطه سمن . ستشتعل الفحمه اكثر وتصدر الدخان . ثم قومي بتغطيه الصينيه المرصوص فيها ارغفه الحواوشى بورق الفويل حتى يمتص رائحه الفحم .

و بالنسبة لعشاق الدهن بإمكانك إضافة المزيد من الدهن لتذوب بداخل السندوتش ويظهر أثارها علي الخبز .

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