مرتضى منصور: إعارة إسلام جمال لطلائع الجيش بدون مقابل

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مصير مدافع الفريق إسلام جمال، مشددا أن اللاعب تمت إعارته بشكل رسمي لصفوف طلائع الجيش.



وأضاف مرتضى منصور: " إعارة إسلام جمال لطلائع الجيش دون مقابل نظرا لعلاقتنا المميزة مع المؤسسة العسكرية".



يذكر أن إسلام جمال سبق له اللعب بصفوف طلائع الجيش وسيعود مرة أخرى لارتداء قميص الفريق العسكري.