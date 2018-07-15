ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مرتضى منصور: إعارة إسلام جمال لطلائع الجيش بدون مقابل

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
ملك موسي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن مصير مدافع الفريق إسلام جمال، مشددا أن اللاعب تمت إعارته بشكل رسمي لصفوف طلائع الجيش.

وأضاف مرتضى منصور: " إعارة إسلام جمال لطلائع الجيش دون مقابل نظرا لعلاقتنا المميزة مع المؤسسة العسكرية".

يذكر أن إسلام جمال سبق له اللعب بصفوف طلائع الجيش وسيعود مرة أخرى لارتداء قميص الفريق العسكري.

ترشيحاتنا

تنسيق الثانوية العامة 2018..أماكن شاغرة لطلاب الثانوية في كليات الهندسة بالمرحلة الثانية

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان تجمعه بالعاهل الأردني

الأهلي يخوض مرانه الاول ببرج العرب استعدادًا لمباراة تاونشيب

ريم البارودي تثير ضجة بإطلالة جريئة

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس 2018 على بوابة الأزهر الشريف

فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك .. التحقيقات: المتهم استغل الساعى فى تسلم العطايا وحصل على ملابس ومبالغ بالدولار من رجل اعمال

العثور على جثة ملاكم بريطاني واعد في جزيرة يونانية .. صور

خبير: تصدير الغاز المسال يحولنا لمركز إقليمي للطاقة.. فيديو

متحدث المترو: تعطل الخط الأول بمحطة الشهداء خارج عن الإرادة

تعرف على مصير الفتاة السعودية بعد معانقتها لـ ماجد المهندس

ميدو: فوز كرواتيا بكأس العالم سيكون قصة نجاح غير طبيعية لهذا السبب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة
فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟