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أخبار العالم

صحيفة: ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:12 ص
صدى البلد
رويترز
نقلت صحيفة ميل أون صنداي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مقابلة إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020.

وعندما سئل ترامب في مقابلة أجريت معه الجمعة في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال "حسنا أعتزم تماما الترشح يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح ".

وقال ترامب إنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته.

وأضاف " لا أتوقع أحدا. أعرفهم كلهم ولا أرى أحدا منهم".

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