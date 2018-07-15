صحيفة: ترامب يعتزم الترشح للرئاسة في 2020

نقلت صحيفة ميل أون صنداي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله في مقابلة إنه ينوي الترشح في انتخابات 2020.



وعندما سئل ترامب في مقابلة أجريت معه الجمعة في بريطانيا عما إذا كان يعتزم الترشح قال "حسنا أعتزم تماما الترشح يبدو أن الجميع يريدني أن أترشح ".



وقال ترامب إنه لا يتوقع أن يتمكن أي مرشح ديمقراطي من هزيمته.



وأضاف " لا أتوقع أحدا. أعرفهم كلهم ولا أرى أحدا منهم".