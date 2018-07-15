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اقتصاد

مستثمرو بدر: البنية التحتية للصناعة شهدت تطورا ملحوظا

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:05 ص
المهندس بهاء العادلى
المهندس بهاء العادلى ، رئيس جمعية مستثمرى بدر
علياء فوزى
قال المهندس بهاء العادلى ، رئيس جمعية مستثمرى بدر ، إن البنية التحتية للصناعة شهدت تطورا ملحوظ خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018، مؤكدا على وجود طفرة ملحوظة فى إصدار قوانين وتشريعات ولوائح تنفيذية أهمها على الإطلاق قانون التراخيص الموحد فضلا عن توفير الأراضي الصناعية و ترفيقها.

وأضاف العادلى ، خلال حواره لـ"صدى البلد"، أن الصناعة بدأت فى التعافى ولكن ليس بالطفرة المنتظرة، حيث أن هناك عدة معايير توضح مدى التعافى فى هذا القطاع الاقتصادي الهام الذى يمثل القاعدة الأساسية للنمو ، فى مقدمتها معدلات التصدير التى مازالت منخفضة رغم وجود قطاعات تصديرية تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية مثل صناعة الغزل و النسيج و البتروكيماويات.

وأكد أن السوق شهد موجات عديدة من عدم الاستقرار نتيجة ارتفاع معدلات التضخم ، وحدث انكماش امتدت آثاره على الانتاج مما زاد من التحديات التى تواجهها الصناعة وأصبحت هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها الانتاجية او اقل.

وأشار الى أن التحسن فى الميزان التجارى ليس مرتبط فقط بخفض الاستيراد وإنما بزيادة حجم الصادرات متوقعا أن يكون رفع معدلات التصدير أحد أهم اولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، نظرا لاختيار وزير صناعة شغل منصب الأمين العام للمجلس التصديري للسلع الهندسية لمدة تزيد عن 6 سنوات.

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