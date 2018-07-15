ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي: خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية مبشرة

الأحد 15/يوليه/2018 - 02:46 ص
العلم المصري وشعار
العلم المصري وشعار صندوق النقد الدولي
حسام رضوان
نشر الحساب الرسمي لصندوق النقد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تصريحات سوبير لال المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، والمسئول عن الملف المصري.

وقال لال، إنه زيادة أسعار الوقود في مصر من المتوقع أن يكون لها تأثير مؤقت على التضخم فقط، مشيرا أنه وفقا لاتجاه معدلات التضخم نحو التراجع، فإنه من المتوقع تراجعها إلى أرقاد أحادية مع حلول العام القادم.

وأضاف أنه وبالتزامن مع ذلك، فإن الاصلاحات الاقتصادية التي تتخذها مصر ستبدأ في تحقيق أثرا ملموسا يتمثل في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا على أن الادم سيحمل في طياته زيادة في الوظائف وارتفاع في الدخل، ومعدلات تضخم أقل وأكثر استقرارا.

وأشار أحدث تقارير صندوق النقد، وهو المراجعة الثالثة لتطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت استمرارا في التحسن كليا خلال الفترة ما بين عامي 2017/2018، حيث تراجعت حالات العجز المالي وتراجعت نسب البطالة ومعدلات التضخم، كما تسارعت وتيرة النمو.

كما جاءت توقعات النمو على المدى القريب مبشرة، والتي تكون مدعومة بانتعاش السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطييعي، وخاصة مع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 3% من الناتج المحلي.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بشكل مؤقت خلال الفترة ما بين عامي 2018/2019، مما ينعكس على ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، لكن السياسة النقدية لمصر تبدو قادرة على احتواء تأثيرات المرحلة الثانية، ومن المتوقع أيضا أن تنخفض نسبة الدين الحكومي بشكل ملحوظ كنتيجة لعملية الدمج المالي، ونمو التاتج المحلي الإجمالي.

ترشيحاتنا

الأول على الثانوية الأزهرية: أتمنى أدرس خارج مصر.. فيديو

سيد سيكا .. ننشر تفاصيل 5 ساعات من التحقيق مع المتهم بـ البلطجة

10 مفاجآت فى اعترافات الراشي والوسيط فى رشوة رئيس مصلحة الجمارك

جمهور التوك شو.. وظيفة مؤقتة بـ 300 جنيه ووجبة بدلا من البطالة .. والتحرش عرض مستمر

فى قضية رشوة رئيس مصلحة الجمارك .. التحقيقات: المتهم استغل الساعى فى تسلم العطايا وحصل على ملابس ومبالغ بالدولار من رجل اعمال

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة

الظهور الأول لـ علي جبر وعمر جابر في تدريبات بيراميدز .. صور

مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو

مستشار ترامب يعترف: أنا المقصود في لائحة اتهام التخابر مع روسيا

في الإسكندرية.. أول محضر في البيض الصيني

تفاصيل وفاة أطفال المريوطية .. الأم وصديقتها تعملان في ملهى ليلي وألقتا الجثث خوفا من الفضيحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة ونجوم الفن والسياسة في احتفالية مؤسسة أولادنا.. صور

مقارنة بين كيت وميجان بسبب إطلالات نهائي بطولة ويمبلدون

إبراهيم حجازى أول الحضور فى عزاء‎ والد زوجة شوبير..فيديو وصور

25 صورة من الكنز الأثري الجديد المكتشف في سقارة

الأولى مكرر بالثانوية الأزهرية: الرسول مثلي الأعلى

فيديو

وفرى فى النقدية وحضري لأطفالك برجر سمك
مساعد وزير النقل يكشف سبب تكرار الحوادث بالبدرشين..فيديو
وزير النقل: زيادة تذكرة المترو لا تغطي خسائر الهيئة
فيديو جراف .. سياسة أردوغان تقضي على الاقتصاد التركي
الرابع مكرر على الجمهورية أدبي: أمي ست بـ 100 راجل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟