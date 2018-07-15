حسنى صالح: أيام وأنتهى من خط ساخن

أعلن المخرج حسنى صالح، انه اقترب من انتهاء تصوير مسلسل " خط ساخن " ولم يتبق له سوى 5 أيام، وفى نفس الوقت يقوم صالح بعمليات مونتاج المسلسل .



وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى حول العديد من القضايا المصرية، التى شغلت تفكير المصريين فى الآونة الأخيرة .



مسلسل "خط ساخن" بطولة حسين فهمى، سلاف فواخرجى، صلاح عبد الله، ونضال الشافعى، وميدو عادل، وسهر الصايغ، نرمين ماهر، محمود الجابرى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسنى صالح.