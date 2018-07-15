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محافظات

برتوكول تعاون بين مهندسين ببني سويف وأكاديمية سماح للتدريب ..صور

الأحد 15/يوليه/2018 - 03:29 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
فوض المهندس محمد ثروت عبدالعزيز نقيب المهندسين ببني سويف، المهندس محمد عيسي زهران أمين عام النقابة، بتوقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المهندسين ببني سويف وأكاديمية سماح الأمين الدولية للتدريب والإستشارات ، بحضور الدكتورة سماح مصطفي الأمين مدير الأكاديمية ، والمهندس محمد مختار عبد العظيم مقرر اللجنة العلمية ، والمهندس عادل عزت عبد الجيد مقرر مساعد اللجنة العلمية ، والمهندس أحمد علي عبد الله مقرر لجنة الرحلات، وذلك بمقر نادي المهندسين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف .

صرح بذلك المهندس محمد عيسي ،الأمين العام للنقابة، وأضاف أن البروتوكول يأتي في إطار سعي النقابة وحرصها علي تقديم الخدمة للمهندسين وأسرهم لمواكبة تطورات العصر ولتحقيق مستقبل افضل لابناءها .

من جانبها قالت الدكتورة سماح مصطفى الأمين، أن هذا البروتوكول تم لمتابعة كل ماهو جديد من أجل نشر الوعي بأهمية التدريب والتأهيل المستمر لمواكبة تطورات العصر السريعة والمتلاحقة وتقديم العون العلمي والعملي في كافة مجالات التنمية البشرية والمهنية باستخدام احدث الاستراتيجيات التدريبية المتطورة على المستوى المحلي والدولي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل .

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