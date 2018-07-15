احرص على تناول هذه الوجبة يوميا للحصول على جمال العين

بسبب سوء الجو يشتكي الكثير من الأشخاص من التهاب العينين أو بعض الآلام دون النظر لإتباع بعض الأطعمة التى يمكن أن تحسن من الحالة الصحية للعينين بجانب إتباع الطبيب إذا لزم الأمر لذلك قدم موقع بولد سكاي عن وجبة رائحة لصحة العين، ومنها:



بذور عباد الشمس والمكسرات :

بذور عباد الشمس عموما هي مصدر فيتامين (ه) والزنك. يمكن أن يساعدنا اختيار البذور غير المملحة في الحفاظ على تناول الصوديوم. هناك الكثير من الطرق لاستهلاك هذه البذور. واحد منهم رشهم على الزبادي أو السلطات. تلعب المكسرات دورًا هامًا في تحسين رؤيتنا. يمكن أن توفر حفنة من المكسرات حوالي نصف الجرعة اليومية من فيتامين إي.



الخضروات الورقية :

هذه هي مصدر من المواد المضادة للتأكسد مثل لوتين و zeaxanthin. هناك حاجة إلى مضادات الأكسدة هذه للحفاظ على صحة أعيننا. نحتاج إلى مضادات الأكسدة هذه لحماية شبكية العين من أمراض مثل إعتام عدسة العين. تناول الخضروات الورقية الخضراء يمكن أن يزيد من تناولنا لوتين. يحتوي كوب من اللفت المطبوخ أو السبانخ على حوالي 20 ملغ من اللوتين ، في حين أن كوب من السبانخ الخام يحتوي على 4 ملغ لوتين.