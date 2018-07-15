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مرأة

قناع فعال يخلصك من اسمرار البشرة في الصيف

الأحد 15/يوليه/2018 - 04:14 ص
صدى البلد
أسماء عبد الحفيظ
تتحير الكثير من الفتيات فى كيفية تفتيح بشرتها وخاصة بعد المصيف و اثناء فصل الصيف لإرتفاع درجة الحرارة فإذا كنت من ضمن هؤلاء و تبحثين عن أفضل قناع يجعل وجهك متوهج وتبدو إليك الحل .

قدم موقع "بولد سكاي " قناع بالجلسرين الذي يمنع فرط تصبغ الجلد، فهو يساعد في جعل بشرتك مشرقة بشكل طبيعي وخالية من النمش. اصنعي لنفسك قناعًا منزليًا بسيطًا لجعل بشرتك تتوهج بشكل طبيعي. حزمة الوجه الجليسيرين DIY لبشرة متوهجة بشكل طبيعي

مكونات:
1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون نصف موزة 1 ملعقة صغيرة من الغليسيرين 1 ملعقة صغيرة عسل
كيفية استخدامها:
*اهرس الموز وأضف جميع المكونات لعمل عجينة.
• ضعيه على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.
• اغسلها بماء عادي واتركها حتى تجف.
• سوف يمنحك هذا القناع وهجًا فوريًا ويجعل بشرتك تبدو أكثر صحة وسلاسة.

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